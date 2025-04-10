В Татарстане стартует третий этап благоустройства Голубых озер

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Город
10 апреля 2025  09:33

На масштабное преобразование территории природного заказника из бюджета РТ выделено 121,5 млн рублей. Подрядные работы должны быть завершены до 31 октября 2025 года.

 Основные работы:

  • Укрепление берегов Казанки камнем (от парковки М-7 до пос. Голубые озера)

  • Обустройство зон купания с деревянными настилами и кабинками для переодевания

  • Строительство каменных ступеней к купели

  • Укладка щебёночной дороги и деревянных тротуаров

  • Монтаж систем видеонаблюдения и наружного освещения

  • Установка навигации, предупреждающих табличек, урн и вешалок

  • Нанесение дорожной разметки у пос. Крутушка

 Новый тариф для посетителей:

Согласно постановлению кабмина РТ, вход на территорию теперь платный — 100 рублей с человека. Средства пойдут на содержание заказника и экологические программы.

Заказчик: ГК «Главстрой» (тендер размещён на портале госзакупок).

Этот этап завершит комплексное преображение популярной рекреационной зоны, где ранее уже были обустроены пешеходные маршруты и инфраструктура для отдыха. Напомним, Голубые озера имеют статус памятника природы и требуют особого режима защиты.

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