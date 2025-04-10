В Татарстане стартует третий этап благоустройства Голубых озер

На масштабное преобразование территории природного заказника из бюджета РТ выделено 121,5 млн рублей. Подрядные работы должны быть завершены до 31 октября 2025 года.

Основные работы:

Укрепление берегов Казанки камнем (от парковки М-7 до пос. Голубые озера)

Обустройство зон купания с деревянными настилами и кабинками для переодевания

Строительство каменных ступеней к купели

Укладка щебёночной дороги и деревянных тротуаров

Монтаж систем видеонаблюдения и наружного освещения

Установка навигации, предупреждающих табличек, урн и вешалок

Нанесение дорожной разметки у пос. Крутушка

Новый тариф для посетителей:

Согласно постановлению кабмина РТ, вход на территорию теперь платный — 100 рублей с человека. Средства пойдут на содержание заказника и экологические программы.

Заказчик: ГК «Главстрой» (тендер размещён на портале госзакупок).

Этот этап завершит комплексное преображение популярной рекреационной зоны, где ранее уже были обустроены пешеходные маршруты и инфраструктура для отдыха. Напомним, Голубые озера имеют статус памятника природы и требуют особого режима защиты.