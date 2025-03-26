В Татарстане стартует учет бурого медведя перед открытием охоты

В апреле в Татарстане начнется учет популяции бурых медведей, после чего будет определен лимит на их добычу. Об этом сообщили представители Госкомитета РТ по биоресурсам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
Текущая ситуация с медведями в республике
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По данным на 2024 год, в лесах Татарстана обитает около 70 бурых медведей – их численность выросла в 3 раза за последние годы.
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Основные причины роста: миграция из соседних регионов (Кировская область, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан) и снижение охотничьего пресса.
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Ранее медведь был в Красной книге Татарстана, но в 2023 году его исключили из-за увеличения популяции и потенциальной угрозы для людей.
Как будут считать медведей?
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Учет продлится с апреля по август.
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Специалисты оценят ареал обитания, численность и плотность популяции.
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В сентябре станет известна ориентировочная численность, после чего начнется сбор заявок на охоту.
Когда откроют охоту?
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Охота возможна только при соблюдении норм:
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На 1 добытого медведя в угодьях должно быть не менее 4 особей.
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Квоты будут рассчитаны по итогам учета.
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Сезоны охоты: весна и осень (точные сроки объявят позже).
Где встречаются медведи в Татарстане?
Раньше они обитали в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Кукморском и Арском районах. Сейчас их замечают также в:
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Лаишевском,
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Пестречинском,
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Верхнеуслонском,
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Буинском,
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Тетюшском районах.
Почему разрешили охоту?
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Рост численности создает риск конфликтов с людьми.
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До исключения из Красной книги охота была под запретом, нарушение каралось уголовной ответственностью.