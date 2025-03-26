В Татарстане стартует учет бурого медведя перед открытием охоты

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Республика
26 марта 2025  15:54

В апреле в Татарстане начнется учет популяции бурых медведей, после чего будет определен лимит на их добычу. Об этом сообщили представители Госкомитета РТ по биоресурсам на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Текущая ситуация с медведями в республике

  • По данным на 2024 год, в лесах Татарстана обитает около 70 бурых медведей – их численность выросла в 3 раза за последние годы.

  • Основные причины роста: миграция из соседних регионов (Кировская область, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан) и снижение охотничьего пресса.

  • Ранее медведь был в Красной книге Татарстана, но в 2023 году его исключили из-за увеличения популяции и потенциальной угрозы для людей.

Как будут считать медведей?

  • Учет продлится с апреля по август.

  • Специалисты оценят ареал обитания, численность и плотность популяции.

  • В сентябре станет известна ориентировочная численность, после чего начнется сбор заявок на охоту.

Когда откроют охоту?

  • Охота возможна только при соблюдении норм:

    • На 1 добытого медведя в угодьях должно быть не менее 4 особей.

    • Квоты будут рассчитаны по итогам учета.

  • Сезоны охоты: весна и осень (точные сроки объявят позже).

Где встречаются медведи в Татарстане?

Раньше они обитали в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Кукморском и Арском районах. Сейчас их замечают также в:

  • Лаишевском,

  • Пестречинском,

  • Верхнеуслонском,

  • Буинском,

  • Тетюшском районах.

Почему разрешили охоту?

  • Рост численности создает риск конфликтов с людьми.

  • До исключения из Красной книги охота была под запретом, нарушение каралось уголовной ответственностью.

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