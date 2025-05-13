В Татарстане стартует уникальный театральный проект для сельских школьников

С 1 по 15 июня 2025 года в республике состоится третий сезон необычного образовательного проекта «Видимо-невидимо». Инициатива, реализуемая фондом «Живой город» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть», предлагает сельским подросткам попробовать себя в роли настоящих театральных деятелей.
Особенности проекта:
- Выездные творческие лаборатории в сельских школах
- Полный цикл создания спектакля – от идеи до премьеры
- Профессиональные педагоги-режиссеры
- Бикультурный формат (обучение на русском и/или татарском языках)
Участников ждет насыщенная программа: театральные тренинги, импровизационные игры и мастер-классы. Особенность проекта – спектакли создаются на основе личных историй и переживаний самих подростков, что делает каждую постановку уникальной.
Этапы реализации:
- Май: прием заявок от сельских школ (до 20 мая)
- Июнь: двухнедельные театральные лаборатории на местах
- Показ спектаклей сначала для местных жителей, затем – на профессиональной сцене казанской площадки MOÑ
«Этот проект стирает границы между зрителем и творцом, – отмечают организаторы. – Ребята из сел получают редкую возможность не просто увидеть театр, а создать его самим, рассказав на сцене свои собственные истории».
Для участия педагогическим коллективам необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте проекта. Количество мест ограничено.