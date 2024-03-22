В Татарстане сто лет снимают игровое и документальное кино

В Казани отметили 100-летие татарстанского кинематографа.

К этой знаменательной дате подготовили праздник, который состоялся на сцене Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. На юбилейное торжество были приглашены известные режиссеры, продюсеры, представители киностудий из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России и стран СНГ, ветераны кинокомпании «Татаркино».

В фойе были представлены раритетное кинооборудование, фотографии, рассказывающие о вековой истории татарстанского кино и людях, внесших большой вклад в развитие киноиндустрии нашей республики.

Днем рождения татарстанского кинематографа можно считать день образования в Казани киностудии, которая впоследствии стала называться «Татаркино», - 13 февраля 1924 года. Первым фильмом студии стала художественная немая картина «Булат-Батыр», снятая в 1927 году в мастерской «Совкино» по заказу Совнаркома ТАССР. Производство игровых и документальных фильмов не останавливалось все столетие. Только за последние 10 лет кинематографистами Татарстана создано 32 полнометражных игровых фильма, более 200 короткометражных игровых фильмов и около 100 документальных.

От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова кинематографистов республики поздравила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Директор Центрального дома кинематографистов Екатерина Головня передала поздравления и наилучшие пожелания от председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова.

В рамках празднования 100-летнего юбилея «Татаркино» в Казанском государственном институте культуры состоялся круглый стол на тему «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии». В обсуждении актуальных проблем национального кино, создания совместных проектов, продвижения и проката фильмов приняли участие генеральный директор НА «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов, вице-президент по производству АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова Айдар Омаров, директор государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Талобеков, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Юрий Алексей, представители сферы киноиндустрии из многих регионов России.

- Татарстан - один из немногих регионов, в котором за 100 прошедших лет сохранилось кинопроизводство. Кино - это искусство, которое требует коллективного труда. Дальнейшее продвижение совместных фильмов расширяет возможности проката и поиска адресной аудитории картин. Сегодня в кинотеатрах России и стран СНГ нет такого большого количества голливудского кино, которое было раньше, и у нас возник недостаток репертуара. Мы можем совместными усилиями пополнить общую сетку проката фильмов. Мы открыты для сотрудничества и партнерства, - отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

- Совместные фильмы были во все времена, и почему сейчас они не должны быть? Например, мы с коллегами из Узбекистана разрабатываем совместный проект игрового фильма о мусульманском богослове, просветителе, педагоге Шигабутдине Марджани. Мы показываем Марджани в молодости, в тот период его жизни, когда он учился в Самарканде, - рассказал известный татарстанский режиссер, заслуженный деятель искусств РТ Салават Юзеев. - Хотим сделать фильм интересным, зрелищным, поэтому там есть и любовная история, и приключения, и элементы боевика... Национальное кино должно быть интересным не только для жителей Татарстана и Узбекистана, оно должно быть интересно для всех зрителей, поэтому в центре нашей истории - человек.

Салават Юзеев уточнил, что не станет раскрывать имя актера, которому решено доверить роль Шигабутдина Марджани. Этого не знает пока и сам актер, потому что проект находится еще только на стадии разработки.

Продюсер Ильназ Гараев рассказал о планируемом совместном проекте с киностудией «Беларусьфильм». По его словам, фильм «Ник» - это история об IT-технологиях, о виртуальной реальности и реальности настоящей, семейных ценностях, патриотизме. Проект для молодежи, и снят он должен быть на языке современной молодежи.