В Татарстане штрафы за безбилетный проезд вырастут до 2500 рублей

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Город
23 декабря 2024  15:48

В Татарстане вступили в силу новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте повысится с 300 до 2500 рублей.

Согласно обновлениям, статья 5.1 Кодекса получила новое название: «Нарушение порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, транспортировки детей, следующих с ним, а также подтверждения права на бесплатный или льготный проезд». Ранее она была известна как «Безбилетный проезд».

Теперь за отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить 2,5 тысячи рублей, а за неоплату перевозки багажа и ручной клади предусмотрен штраф в 1000 рублей.

В пояснительной записке указываются причины повышения штрафа — он был установлен с учетом стоимости месячного проездного, которая колеблется от 1800 до 2500 рублей.

Данный закон начнет действовать через 10 дней после официального опубликования, однако до этого его должен подписать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Ранее сообщалось, что цены на соцпроездные билеты в Татарстане в 2025 году увеличатся.

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