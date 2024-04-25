В Татарстане «Тотальный диктант» в этом году написали 33,7 тыс. человек

В республике функционировало более 1,1 тыс. площадок.

Об этом 23 апреля на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил региональный координатор международной просветительской акции «Тотальный диктант» в РТ Вячеслав Шаталов.

- В итоге Казань стала третьим городом по числу участников после Москвы и Санкт-Петербурга, - сказал Шаталов. Средний возраст участников акции в РТ, отметил спикер, около 24 лет. Самому старшему участнику в этом году 94 года, а самому юному - 9 лет. Мальчик писал не детский диктант, а общий. Он пришел вместе с мамой.

Текст был не очень сложный с лингвистической точки зрения, проинформировала руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Казани, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

- Но свои тонкости и сложности все же присутствовали, - продолжила она. - Среди ошибок, к примеру, правописание «не» с причастиями: «уже не существующих газет». В данном случае «уже» является зависимым словом. Соответственно, «не существующих» пишется отдельно. Однако почти все, даже очень грамотные люди, допустили эту ошибку. У кого-то в тексте это было единственной ошибкой.

Также вызвало сложность слово «эпистолярный». Многие написали его с ошибкой: «ипистолярный». И опять же у кого-то это было единственной ошибкой в тексте. Ерофеева предположила, судя по всему, это слово не входит в активный словарь этих людей. Были и другие ошибки, однако в целом участники в РТ написали диктант весьма достойно. И уровень их грамотности достаточно высокий.

Напомним, в этом году диктант писали 20 апреля. Автором текста стала журналист Анна Матвеева. Участникам очного этапа свои оценки можно будет узнать после 30 апреля на сайте «Тотального диктанта» в личном кабинете. Награждение отличников запланировано на июнь.