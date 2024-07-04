В Татарстане у посёлка Чебакса временно закроют трассу М7

news_top_970_100
Республика
4 июля 2024  08:05
Автор:
Эндже Гарафиева

«Волго-Вятскуправтодор» сообщает о временном перекрытии движения на 822+161 км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Татарстане, сегодня, 4 июля. Участок расположен близ населённого пункта Чебакса. Перекрытие движения будет осуществляться в два этапа: с 10:00 до 10:08 и с 14:00 до 14:20.

Причина перекрытия – проведение работ по переустройству воздушных линий электропередачи.

«Волго-Вятскуправтодор» призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять внимательность при движении в районе производства работ. После завершения строительно-монтажных работ движение будет восстановлено в штатном режиме.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане под Кукмором произошло смертельное ДТП
На чувашском празднике можно присмотреть себе невесту
Елена Студеникина: Многие пары специально приезжают в Казань, чтобы сыграть свадьбу
Бойцам в зону СВО отправилась очередная помощь от сотрудников и читателей «КВ»
Куда пойти в Казани в День семьи, любви и верности
Поликлиника в «Салават Купере» станет филиалом казанском больницы №12
Новый центр врача общей практики и педиатрии появится в посёлке Борисоглебское
В 2024 году в РТ снизилось число обращений граждан из-за укусов клещей