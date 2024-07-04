В Татарстане у посёлка Чебакса временно закроют трассу М7

«Волго-Вятскуправтодор» сообщает о временном перекрытии движения на 822+161 км автомобильной дороги М-7 «Волга» в Татарстане, сегодня, 4 июля. Участок расположен близ населённого пункта Чебакса. Перекрытие движения будет осуществляться в два этапа: с 10:00 до 10:08 и с 14:00 до 14:20.

Причина перекрытия – проведение работ по переустройству воздушных линий электропередачи.

«Волго-Вятскуправтодор» призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и проявлять внимательность при движении в районе производства работ. После завершения строительно-монтажных работ движение будет восстановлено в штатном режиме.