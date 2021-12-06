В Татарстане удалось спасти двух провалившихся под лед рыбаков

В Татарстане в Мензелинском районе из воды реки Ик вытащили двух рыбаков, которые провалились туда на мотобуксировщике, сообщает МСЧ по РТ.

На место происшествия прибыли сотрудники поста на судне на воздушной подушке из села Новый Мелькен. Двое мужчин были подобраны в 1 км от берега на борт судна, позже они были доставлены в село Сарсаз-Горы.

Мужчины сообщили, что они в порядке и не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе в реке Кама около деревни Старая Пристань из подо льда было извлечено тело рыбака 1972 г.р.