В Татарстане упростили порядок установки контейнерных площадок для ТБО

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Республика
3 июля 2024  18:22
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане упростили процесс установки контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТБО). Соответствующее постановление Правительства РТ уже подписано, об этом сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.

Изменения в процедуре были внесены после многочисленных обращений от садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), а также жителей многоквартирных домов. Жители республики столкнулись с трудностями при оборудовании территорий контейнерными площадками.

Благодаря изменениям в законодательстве, размещать контейнерные площадки теперь можно без предоставления земельных участков и установления сервитута. Это позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей.

Также изменения закрепят ответственность СНТ за содержание контейнерных площадок. Благодаря этому, стихийные свалки вблизи садоводческих товариществ исчезнут, и наконец-то будет наведен порядок.

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