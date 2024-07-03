В Татарстане упростили порядок установки контейнерных площадок для ТБО

В Татарстане упростили процесс установки контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТБО). Соответствующее постановление Правительства РТ уже подписано, об этом сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.

Изменения в процедуре были внесены после многочисленных обращений от садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), а также жителей многоквартирных домов. Жители республики столкнулись с трудностями при оборудовании территорий контейнерными площадками.

Благодаря изменениям в законодательстве, размещать контейнерные площадки теперь можно без предоставления земельных участков и установления сервитута. Это позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей.

Также изменения закрепят ответственность СНТ за содержание контейнерных площадок. Благодаря этому, стихийные свалки вблизи садоводческих товариществ исчезнут, и наконец-то будет наведен порядок.