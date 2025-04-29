В Татарстане усилили контроль за авто с иностранными номерами

ГИБДД Татарстана ужесточила проверки транспортных средств с иностранными регистрационными знаками. Как сообщили в ведомстве, эта мера призвана повысить дисциплину на дорогах и обеспечить соблюдение ПДД.

В ходе рейдов инспекторы досматривают все автомобили с зарубежными номерами, уделяя особое внимание транспорту, занятому в международных грузо- и пассажироперевозках. Данные о каждой проверке фиксируются в специальной базе для дальнейшего анализа.

При обнаружении нарушений водители привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством. В Госавтоинспекции подчеркивают, что такие меры направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.