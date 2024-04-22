В Татарстане усовершенствуют законодательство о мигрантах на фоне угроз БПЛА и трагедии в «Крокусе»

news_top_970_100
Республика
22 апреля 2024  17:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Государственный Совет Татарстана готовит законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом пишет «Татар-информ».

Руководитель парламента РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что обеспечение безопасности и совершенствование миграционного законодательства стали актуальными после теракта в «Крокусе» и атаки беспилотников.

Разработаны поправки к федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности для введения специального разрешения для кадровых агентств, трудоустраивающих иностранных граждан. Парламент республики неоднократно выступал с законодательными инициативами по этому вопросу.

Госсовет республики направил законопроект в Совет законодателей РФ, обязывающий предприятия сообщать властям о фактах оплаты труда иностранным рабочим и размере их заработной платы. Полная и своевременная выплата зарплаты является важным фактором противодействия росту правонарушений со стороны иностранных граждан.

Тема межэтнических и межконфессиональных отношений, заявил Мухаметшин, требует постоянного внимания, особенно в кризисные периоды. Большое внимание органы власти должны уделять cоциально-культурной адаптации мигрантов, защите их прав и соблюдению законодательства. Крайне актуально это в Татарстане – как в многонациональном регионе.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Далиль, Лукерья или Пётр: в Казани назвали топ редких имён за прошедшую неделю
До мая в Казани отреставрируют объекты, посвященные Великой Победе
В Татарстане усовершенствуют законодательство о мигрантах на фоне угроз БПЛА и трагедии в «Крокусе»
Эксперты из Татарстана отмечают беспрецедентную консолидацию общества
В Минфине рассказали, почему стоит вложиться в программу долгосрочных сбережений
Во втором квартале продажи ипотеки в России удвоятся
В Татарстане назвали районы, чьи семьи представят регион на всероссийском фестивале ГТО
В Татарстане стартовал флешмоб в соцсетях #МойГеройМояСемья