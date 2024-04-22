В Татарстане усовершенствуют законодательство о мигрантах на фоне угроз БПЛА и трагедии в «Крокусе»

Государственный Совет Татарстана готовит законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики. Об этом пишет «Татар-информ».

Руководитель парламента РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что обеспечение безопасности и совершенствование миграционного законодательства стали актуальными после теракта в «Крокусе» и атаки беспилотников.

Разработаны поправки к федеральному закону о лицензировании отдельных видов деятельности для введения специального разрешения для кадровых агентств, трудоустраивающих иностранных граждан. Парламент республики неоднократно выступал с законодательными инициативами по этому вопросу.

Госсовет республики направил законопроект в Совет законодателей РФ, обязывающий предприятия сообщать властям о фактах оплаты труда иностранным рабочим и размере их заработной платы. Полная и своевременная выплата зарплаты является важным фактором противодействия росту правонарушений со стороны иностранных граждан.

Тема межэтнических и межконфессиональных отношений, заявил Мухаметшин, требует постоянного внимания, особенно в кризисные периоды. Большое внимание органы власти должны уделять cоциально-культурной адаптации мигрантов, защите их прав и соблюдению законодательства. Крайне актуально это в Татарстане – как в многонациональном регионе.