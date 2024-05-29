В Татарстане установили запрет на некоторые песни в детских лагерях

В детских лагерях Татарстана не рекомендуется использовать на мероприятиях или детском радио песни с ненормативной лексикой, призывами к насилию и неэтичными высказываниями. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сообщил, что лагерям был передан список запрещенных песен, не уточнив конкретные исполнители и названия треков.

Недопустимо использовать песни с нецензурной бранью, «скрытым смыслом», а также треки исполнителей, признанных иностранными агентами. Запрещается контент, отрицающий семейные ценности, оправдывающий противоправное поведение, пропагандирующий нетрадиционные сексуальные отношения или вызывающий желание употреблять наркотики.

Критерии для запрета песен позволяют руководителям лагерей самостоятельно оценивать их и решать, включать ли в программы. Республиканский центр «Лето», который курирует отдых подростков, предоставляет рекомендации по музыкальному сопровождению и фильмам.

Рекомендованный плейлист включает таких исполнителей, как Баста, Хабиб, Григорий Лепс, Дина Гарипова, Дима Билан, Стас Море, группы «Мураками», «Звери», «Оммаж», «Ранетки», Хания Фархи, ВИА «Соловушка», ВИА «Домисолька» и ансамбль «Карамельки».