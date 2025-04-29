В Татарстане утвердили МРОТ и усилили контроль за зарплатами

Минимальный размер оплаты труда в бюджетных организациях Татарстана установлен на уровне 22 440 рублей, а для внебюджетного сектора — 23 200 рублей. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

Она отметила, что на местах работают муниципальные комиссии, а республиканскую комиссию по выплате задолженностей и борьбе с нелегальной занятостью возглавляет первый вице-премьер Рустам Нигматуллин.

По данным Минтруда, количество организаций, платящих зарплату ниже МРОТ, сократилось на 37,3% в четвертом квартале 2024 года. За год 165 компаний по рекомендациям комиссий доплатили 574 работникам 2,7 млн рублей, доведя зарплаты до минимального уровня.

Легализация трудовых отношений остается приоритетом для республики. С 2025 года ведется реестр работодателей, уличенных в нелегальной занятости. Те, кто после 1 января нарушил трудовое законодательство, рискуют попасть в этот список, предупредила Зарипова.