В Татарстане увеличат финансовую поддержку для детей-сирот и субсидии пенсионерам

С 1 января 2025 года в Татарстане намечено повышение ряда социальных пособий. В настоящее время проект соответствующего постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новым планам, ежемесячные надбавки ветеранам труда и награжденным государственными премиями Татарстана в 2025 году будут составлять 630 рублей, а в 2026-м и 2027-м — 656 и 683 рубля соответственно. Для сравнения, в текущем году размер этих выплат составляет 605 рублей.

Для тружеников тыла, награжденных медалями и орденами СССР за их самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны, а также для реабилитированных граждан, в 2025 году ежемесячная выплата составит 939 рублей, затем увеличится до 977 и 1017 рублей. Пострадавшие от политических репрессий смогут рассчитывать на 788 рублей в 2025 году, а затем на 820 и 853 рубля в 2026 и 2027 годах.

Также предусмотрены выплаты для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей и был передан в приемные семьи. Таким образом, для дошкольников в 2025 году размер пособия составит 11 170 рублей, а в 2026 и 2027 годах — 11 617 и 12 082 рубля соответственно. Школьники получат 12 880 рублей в 2025 году, а затем — 13 396 и 13 932 рубля.

Дополнительно будут изменены размеры субсидий на проезд. Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также для детей из многодетных семей размеры субсидий составят 384 рубля в 2025 году, 400 рублей в 2026 и 416 рублей в 2027. Кроме того, для детей до шести лет из семей с тремя и более детьми, субсидия на лекарства составит 171 рубль в 2025 году, 178 рублей в 2026 году и 186 рублей в 2027 году.

Выплата на проезд для пенсионеров в 2025 году будет равняться 630 рублям, а в 2026 и 2027 годах — 656 и 683 рубля соответственно.