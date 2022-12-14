 В Татарстане увеличили траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%
news_header_top_970_100

В Татарстане увеличили траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%

Финансирование выросло с 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей.

Республика
14 декабря 2022  14:39
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане почти на 20% увеличили финансирование госпрограммы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, финансирование выросло с 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей. Кроме того, повысился объем вложений из федерального бюджета. Также планируется привлечь еще 5,4 млн рублей из внебюджетных источников. Из бюджета республики деньги Татарстан выделять не будет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2023 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — средства из федерального бюджета и 6,5 млрд — из бюджета региона.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Ильшата Загртдинова назначили начальником Елабужского таможенного поста
Мастерская парка у казанского ЖК «Салават Купере» заработает 16 декабря
Якутянина, готовившего покушение на следователей по делу гимназии №175, отправили на лечение
Директор Института развития городов Татарстана в прямом эфире расскажет о планах на 2023 год
Татарстан попал в топ-5 регионов России по устойчивому развитию туризма
В 48 школах Татарстана из-за гриппа и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса
В Татарстане увеличили траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%
Президент РТ поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл