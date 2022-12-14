В Татарстане увеличили траты на развитие зарядной инфраструктуры почти на 20%

В Татарстане почти на 20% увеличили финансирование госпрограммы по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, финансирование выросло с 267,5 млн рублей до 322,6 млн рублей. Кроме того, повысился объем вложений из федерального бюджета. Также планируется привлечь еще 5,4 млн рублей из внебюджетных источников. Из бюджета республики деньги Татарстан выделять не будет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2023 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделят 11,2 млрд рублей. Из них 4,7 млрд — средства из федерального бюджета и 6,5 млрд — из бюджета региона.