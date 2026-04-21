В Татарстане увеличилось количество миллиардеров среди физлиц

21 апреля 2026  11:03

Число жителей республики с годовым доходом, превышающим один миллиард рублей, продолжает расти. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Марат Сафиуллин.

По его словам, если по итогам 2024 года таких налогоплательщиков насчитывалось 37 человек, то по итогам 2025-го их стало уже 39. При этом ежегодно увеличивается и общее количество граждан, заявляющих о высоких заработках. В прошлом году жители Татарстана подали 121 тысячу деклараций, в которых отразили доходы от одного миллиона до миллиардов рублей.

