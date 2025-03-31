В Татарстане уволили двух чиновников за нарушения

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Республика
31 марта 2025  16:11

Прокуратура Татарстана сообщила о досрочном прекращении полномочий двух муниципальных служащих в связи с «утратой доверия». Об этом сообщает Управление ЗАГС города.

Кто попал под увольнение?

  • Равиль Шарипов – бывший глава Департамента строительства Елабужского района.

  • Ильвира Пузырева – экс-председатель Комитета по земельно-имущественным отношениям Альметьевского района.

Причины увольнения

🔹 Шарипов не предоставил данные о доходах и имуществе два года подряд, что нарушает требования к госслужащим.

🔹 Пузырева допустила продажу земли ниже рыночной стоимости, нанеся ущерб бюджету Альметьевского района. Кроме того, ее подозревают в использовании поддельных документов и искажении сведений о муниципальных земельных участках.

Решение об увольнении принято на основании антикоррупционного законодательства, предусматривающего строгую ответственность за подобные нарушения.

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