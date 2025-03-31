В Татарстане уволили двух чиновников за нарушения

Прокуратура Татарстана сообщила о досрочном прекращении полномочий двух муниципальных служащих в связи с «утратой доверия». Об этом сообщает Управление ЗАГС города.
Кто попал под увольнение?
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Равиль Шарипов – бывший глава Департамента строительства Елабужского района.
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Ильвира Пузырева – экс-председатель Комитета по земельно-имущественным отношениям Альметьевского района.
Причины увольнения
🔹 Шарипов не предоставил данные о доходах и имуществе два года подряд, что нарушает требования к госслужащим.
🔹 Пузырева допустила продажу земли ниже рыночной стоимости, нанеся ущерб бюджету Альметьевского района. Кроме того, ее подозревают в использовании поддельных документов и искажении сведений о муниципальных земельных участках.
Решение об увольнении принято на основании антикоррупционного законодательства, предусматривающего строгую ответственность за подобные нарушения.