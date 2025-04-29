В Татарстане ужесточили наказания за нарушение пожарной безопасности

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Республика
29 апреля 2025  14:27

В Татарстане вступил в силу особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая. Нарушителей теперь ждут значительно более строгие меры наказания, а штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности увеличены вдвое.

Такое решение связано с ежегодным ростом числа возгораний в период майских праздников, когда люди массово выезжают на природу, разводят костры и готовят шашлыки. По словам начальника управления надзорной деятельности МЧС Татарстана Максима Трущина, подобные действия часто приводят к лесным и степным пожарам.

С 14 апреля в республике запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и камыш, а также использовать мангалы и открытый огонь вблизи населенных пунктов и садовых товариществ. Штрафы для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, а для организаций – от 400 до 800 тысяч рублей.

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