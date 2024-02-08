В Татарстане в 20-й раз пройдет конкурс для стартаперов

В Казани прошло заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина. В ходе мероприятия был одобрен запуск республиканского конкурса для стартаперов и студентов «Инновация года».

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Республика
8 февраля 2024  15:42
Автор:
Владислав Косолапкин

«В 2024 году конкурс пройдет в 20-й раз. На сегодня, в связи с изменением фокуса на технологический суверенитет, созданием Платформы университетского технологического предпринимательства, также принятием стратегии научно-технологического развития РТ, объявлением Раисом РТ Рустамом Миннихановым 2024-го Годом научно-технологического развития в РТ было принято решение внести изменения», — прокомментировал замдиректора ИВФ РТ Руслан Ахметгалиев.

Таким образом, республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» стал называться «Инновация года»

Конкурс будет разделен на 5 номинаций: перспектива, студенческий стартап, технологическая компания, корпоративная инновация и интеллектуальная собственность. Призовой фонд по каждой категории увеличится до 500 тыс. рублей, а финалисты представят свои проекты в формате питч-сессии перед экспертами отрасли. Конкурс также будет способствовать достижению целей и задач национального проекта «Наука и университеты».

Участниками могут стать школьники, студенты, аспиранты, научные сотрудники и технологические компании.

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