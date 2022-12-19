В Татарстане из-за ковида спал интерес к образованию в сфере туризма

В Татарстане в 2020 году из-за ковида спал интерес к специальностям по гостеприимству. Об этом сообщила ректор КИУ Асия Тимирясова.

«Отрасль оказалась под влиянием внешних факторов, и многие эксперты озвучили закрытие специальностей, связанных с гостеприимством. Но интерес возродился, и в этом году по набору студентов мы вышли на допандемийный уровень», – сообщила спикер.

Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова тоже отметила дефицит кадров в туристической отрасли города. Санникова также связала это с тем, что не многие выпускники специльностей сферы гостеприимства остаются работать в туризме, не связывая эту работу для себя с возможностью карьерного роста. Санникова предложила знакомить с профессиями в туротрасли школьников, которые могли бы в дальнейшем выбирать это образование. По словам главы туркомитета города, казанские школьники уже могут попробовать себя в в работе в отрасли на каникулах в рамках проекта «Уроки гостеприимства».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани определили три вектора развития для туризма.