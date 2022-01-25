 В Татарстане в 2022 году восстановят 3,6 тыс. гектаров леса
news_header_top_970_100

В Татарстане в 2022 году восстановят 3,6 тыс. гектаров леса

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Экология». 

Республика
25 января 2022  17:59
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в 2022 году восстановят 3,6 тыс. гектаров леса. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РТ. 

«Обеспечение качественного выполнения лесовосстановительных работ в лесном фонде республики – одна из наших главнейших задач на 2022 год», – заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан за три последних года вложил в экологию 9,6 млрд рублей. На 2022-2024 года запланировано еще 64 мероприятия в сфере экологии.

Новости
В РТ впервые застройщик подал электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком
В Казани прошли проверки автобусов и такси по выявлению водителей, не соблюдающих правила перевозки
В Челнах задержали мужчину, который хотел украсть шуруповерт из строительного магазина
В Казани водитель на перекрестке сбил 11-летнего мальчика на зебре
В Казани весной 2022 года запустят продажу билетов на рейсы лоукостера от S7
В Татарстане в 2022 году восстановят 3,6 тыс. гектаров леса
ГИБДД Казани за год составила 7 тыс. административных материалов на водителей за неуплату штрафов
За вторник в Казани задержали 11 нетрезвых водителей