В Татарстане в 2022 году восстановят 3,6 тыс. гектаров леса. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РТ.

«Обеспечение качественного выполнения лесовосстановительных работ в лесном фонде республики – одна из наших главнейших задач на 2022 год», – заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан за три последних года вложил в экологию 9,6 млрд рублей. На 2022-2024 года запланировано еще 64 мероприятия в сфере экологии.