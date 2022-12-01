В Татарстане в декабре прогнозируют аномальный холод и дефицит осадков

В Татарстане в декабре прогнозирую аномально холодную погоду и дефицит осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Также температурный фон ниже климатической нормы ожидается и в других региона Приволжского федерального округа (ПФО). Так, аномально холодно будет в Ивановской, Тамбовской, Московской, Ярославской областях, в республике Башкортостан и других.

Кроме того, во многих регионах ПФО, в том числе и в Татарстане будет малоснежно.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане завтра, 2 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и слабый ветер. Ночью температура составит от минус 10 до минус 19. Днем — от минус 7 до минус 12. На дорогах гололедица.