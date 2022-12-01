 В Татарстане в декабре прогнозируют аномальный холод и дефицит осадков
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В Татарстане в декабре прогнозируют аномальный холод и дефицит осадков

Температуры ниже нормы ожидаются и в других регионах ПФО.

Республика
1 декабря 2022  16:09
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане в декабре прогнозирую аномально холодную погоду и дефицит осадков. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 

Также температурный фон ниже климатической нормы ожидается и в других региона Приволжского федерального округа (ПФО). Так, аномально холодно будет в Ивановской, Тамбовской, Московской, Ярославской областях, в республике Башкортостан и других.

Кроме того, во многих регионах ПФО, в том числе и в Татарстане будет малоснежно.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане завтра, 2 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и слабый ветер. Ночью температура составит от минус 10 до минус 19. Днем — от минус 7 до минус 12. На дорогах гололедица.

 

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