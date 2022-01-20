Татарстанский отряд «Лиза Алерт»: Нам катастрофически не хватает волонтеров

В Татарстане в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» не хватает волонтеров. На данный момент их всего лишь 100. Об этом сообщила координатор ДПСО «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева.

«На данный момент в татарстане активно-выезжающих 100 человек, это очень мало, у нас катастрофически не хватает людей. Подписывайтесь на нашу группу во «ВКонтакте», заполняйте анкеты и выезжайте на поиски», – предложила всем желающим Гараева.

Ранее «Казанские ведомости» сообщили, что координатор «Лиза Алерт» в РТ назвала главные причины ухода детей из дома.