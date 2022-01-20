 Координатор «Лиза Алерт» в РТ назвала главные причины ухода детей из дома
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Координатор «Лиза Алерт» в РТ назвала главные причины ухода детей из дома

Координатор сообщила, что если пропал ребенок, то необходимо немедленно обращаться в полицию.

Истории
20 января 2022  09:50
Автор:
Эдуард Салихов

Координатор «Лиза Алерт» в Татарстане Альбина Гараева назвала главные причины ухода детей из дома. Об этом она рассказала во время прямого эфира с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой.

«Причины, почему дети уходят из дома — очень разные. Кто-то ссорится с родителями, у кого появляется любовь, некоторые таким образом показывают свою самостоятельность», — заявила Гараева.

Она также отметила, что дети часто боятся вернуться домой — из-за плохой оценки или проступка. 

Координатор сообщила, что если пропал ребенок, то необходимо немедленно обращаться в полицию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана пропал 17-летний подросток-инвалид.

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Координатор «Лиза Алерт» в РТ назвала главные причины ухода детей из дома