В Татарстане в этом году откроют еще одну платную трассу

Строительство платной трассы Алексеевское – Альметьевск в Татарстане выходит на финишную прямую: работы выполнены уже более чем на 80%, сообщает Фонд развития территорий.

Новая дорога протяженностью 145 км станет частью трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5), которая входит в международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

Трасса свяжет Казанскую и Альметьевскую агломерации с Оренбургом, сократит время в пути между этими городами, а также обеспечит более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию.

Также новая транспортная артерия даст импульс развитию жилищного строительства. Планируется, что до 2038 года в зоне тяготения дороги построят около 719 тысяч квадратных метров жилья.

Запустить движение по трассе Алексеевское – Альметьевск планируют уже в этом году.