В Татарстане в этом году откроют еще одну платную трассу

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Республика
13 августа 2024  18:36
Автор:
Эндже Гарафиева

Строительство платной трассы Алексеевское – Альметьевск в Татарстане выходит на финишную прямую: работы выполнены уже более чем на 80%, сообщает Фонд развития территорий. 

Новая дорога протяженностью 145 км станет частью трассы Шали (М-7)  — Бавлы (М-5), которая входит в международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай». 

Трасса свяжет Казанскую и Альметьевскую агломерации с Оренбургом, сократит время в пути между этими городами, а также обеспечит более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию.

Также новая транспортная артерия даст импульс развитию жилищного строительства. Планируется, что до 2038 года в зоне тяготения дороги построят около 719 тысяч квадратных метров жилья. 

Запустить движение по трассе Алексеевское – Альметьевск планируют уже в этом году.

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