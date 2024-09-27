В Татарстане в каждой десятой торговой точке нашли нарушения

В Казани прошло заседание координационного совета по защите прав потребителей, сообщили в Роспотребнадзоре РТ. Одной из главных тем повестки стала эффективность контроля за оборотом маркированных товаров.

Как сообщила на заседании заместитель председателя Координационного совета Марина Патяшина, за 9 месяцев этого года Госалкогольинспекция провела свыше 140 проверок.

В результате проинспектировано более 15 тысяч единиц продукции. Выявлено нарушений почти в каждой десятой торговой точке – результативность проверок составила 94%.

По итогам контрольных мероприятий составлено 92 протокола, в суды направлено 30 материалов. По решению судов у продавцов изъято больше 270 единиц продукции. Общая сумма штрафов составила 215 тысяч рублей.

Большое внимание Госалкогольинспекция уделяет профилактике нарушений. С начала года предпринимателям оказано свыше 1,1 тысячи консультаций, объявлено 1,2 тысячи предостережений, проведено больше 200 информационных мероприятий и 450 профилактических визитов.