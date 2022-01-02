 В Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1,9 тысячи человек
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В Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1,9 тысячи человек

Инфекция была выявлена у 308 жителей республики.

Республика
2 января 2022  10:40
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в ноябре 2021 года от COVID-19 скончались 1 870 человек. Инфекция была выявлена у 308 из них, в остальных случаях вирус индентифицировать не удалось. Однако вероятность того, что причиной смерти стали именно ковид, очень высока. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Также Федеральная служба госстатистики отметила, что Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству смертей от новой коронавирусной инфекции в ноябре 2021 года. В первой тройке — Самарская, Нижегородская и Саратовская области.

Подробнее о том, что пережили татарстанцы за два года ковида, читайте в материале «Казанских ведомостей».

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