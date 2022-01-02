От СМС-пропусков до QR-кодов в транспорте: что пережили татарстанцы за два года ковида

Второй год Россия живет бок о бок с новым, некогда неизвестным, вирусом. Из сообщения Роспотребнадзора первый случай заражения в нашей стране был зафиксирован 1 марта 2020 года. Вирус привез россиянин из страны, тогда лидера по распространению инфекции, — Италии.

До Татарстана коронавирус добрался 17 марта. «Подарил» нам его француз, прибывший в республику в гости. Тогда Россия уже вовсю наблюдала первую волну COVID-19, регистрируя рост заболевших и принимая меры по предотвращению распространения болезни.

Тогда же — в марте в нашей республике начались первые антивирусные ограничения. Кто же тогда мог знать, что временная мера отмены всех массовых мероприятий была только началом и вскоре ковидые ограничения приобретут куда больший формат.

Ковид в Татарстане: «СМС-пропуски» и рождение «Спутника V»

С 19 марта республиканские работодатели начали отправлять сотрудников на удаленку, студенты и школьники ушли на дистант. Гречка и туалетная бумага так быстро исчезали с полок магазинов, что лишь усиливали общественную панику. Улицы городов в прямом смысле слова начали пустеть.

С 30 марта по всей стране начал действовать тотальный локдаун. Всех татарстанцев обязали сидеть дома до улучшения эпидемиологической обстановки. Свободно дойти до работы могли лишь некоторые «счастливчики», работающие на предприятиях, не ушедших на локдаун.

Главным нововведением апреля 2020 была система «СМС-пропусков». Этакий татарстанский ноу-хау. Отныне чтобы посещать больницу, банк или почту, навестить больных родственников или уехать на дачу, нужно было отправлять смс с целью выхода из дома. Только после смс-разрешения жилище можно было покинуть.

Время заточения шло, и с наступлением теплых апрельских дней сдерживать засидевшихся дома татарстанцев становилось все сложнее, на майские праздники и вовсе все хлынули на шашлыки. А с 12 мая в Татарстане отменили или частично смягчили некоторые ковидные ограничения.

Жизнь потихоньку начала возвращаться на круги своя, к середине июня татарстанцы дождались открытия всех общественных мест. Так, мы вернулись к почти привычной жизни, единственным «аксессуаром», напоминавшем о тяжелых весенних ограничениях была маска. По-прежнему лишь она открывала двери в заведения города, она же стала обязательным атрибутом для поездок на общественном транспорте.

Август 2020 года был знаменательным месяцем в борьбе с коронавирусом. 11 августа была зарегистрирована первая общедоступная вакцина российского производства — «Спутник V». Но вот вакцинироваться тогда спешили не многие.

Новые волны ковида и открытие пунктов вакцинации

Вслед за беспечным летом, которое позволило нам отдохнуть от ковидных ограничений, пришла осень, а с ней и вторая волна пандемии. Это означало одно — нам снова придется вернуться к ограничениям.

Ждать антивирусных мер пришлось недолго, федеральный Роспотребнадзор ввел ограничения по работе общепита в ночное время. Но этим все обошлось. Зима и весна 2021 прошли относительно спокойно.

Третья волна ковида захлестнула татарстанцев летом. С середины июля 2021 года республика наблюдала по 50 заболевших ежедневно. Стало ясно — необходим коллективный иммунитет и все дальнейшие ковидные решения властей были направлены на стимуляцию населения вакцинироваться.

Тогда в республике начали повсеместно появляться мобильные пункты, в которых поставить себе «Спутник» можно было быстро и без лишней больничной волокиты. Такие точки вакцинации появились в торговых центрах, домах культуры, кареты скорой помощи с дежурным врачом стояли около входов в метро. Тогда республиканский Минздрав говорил о 813 тыс. привитых, но этого было недостаточно.

По настоящему серьезные обороты вирус набрал осенью. В октябре в республике регистрировали уже по 100 новых случаев заражения ежедневно. А общее число заразившихся татарстанцев приближалось к 30 тысячам. Началась четвертая волна COVID-19, повлекшая новые ограничения.

QR-коды в заведениях и бунты антиваксеров

С 11 октября на входе в кафе, торговых центрах и кинотеатрах Татарстана требовали наличие QR-кода об обязательной вакцинации. Тогда же для некоторых категорий людей прививка от ковид стала обязательной — пенсионеры, медики, работники культурной сферы и студенты. Невакцинированных начали отстранять от работы.

Отсутствие права выбора в отношении вакцинации повлекло за собой появление ярых антиваксеров, которые захватывали торговые центры, пропуская людей без QR-кода. Антипрививочники кричали об ущемление прав народа, дрались и скандалили с охранниками ТЦ.

В то же время на «Авито» появлялись объявления из разряда «схожу в торговый центр за вас», а некоторые кафе начали работать только навынос, так как, как утверждали в заведениях, не хотели делить людей на «куаркодированных» и нет.

Но несмотря на волнение татарстанцев, такие жесткие ограничения сработали. После введения кодов в общественных местах, жители республики массово начали прививаться, ведь у них отобрали значительную часть жизни — досуг в заведениях. Только за три дня после объявления новости о новых ограничениях привились более 35 тыс. татарстанцев.

В социальных сетях начали появляться видео, на которых видно, что очередь на вакцинацию, например, в казанском ДК им. Ленина из здания тянется на улицу. Человеческие заторы из желающих вакцинироваться наблюдались и в торговых центрах, и в седьмой горбольнице.

В связи с этим, республиканский Минздрав начал открывать новые пункты вакцинации. К середине октября по всему Татарстану насчитывалось 170 мобильных пунктов, два из которых работали в круглосуточном режиме.

Так, на начало ноября в республике первым компонентом вакцины были привиты уже более 1,5 млн татарстанцев. Но тем не менее число заболевших за сутки росло и достигло цифры, которую не фиксировали ни в одну из предыдущих волн, — 250 человек. При этом увеличивалось число тяжелых форм COVID-19 — заболевших все чаще подключали к аппарату ИВЛ, а больницы «трещали» от наплыва посетителей.

Но до коллективного иммунитета ,который бы мог повернуть вспять ситуацию, было еще далеко – жители РТ хоть и прививались больше, чем летом, но все еще недостаточно.

Общественный транспорт только для «куаркодированных»

Тогда власти Татарстана были вынуждены прибегнуть к более суровым мерам — введение QR-кодов в общественном транспорте. Так, с 22 ноября было приостановлено действие транспортных карт республиканских пенсионеров, кондукторы были вынуждены пускать в автобусы только «куаркодированных», а на входе в метро появились контролеры, требующие сертификат о вакцинации.

Это решение жители республики восприняли крайне негативно — люди нападали на кондукторов, отказывались покидать трамваи, тем самым задерживая транспорт. Ведь если без ресторанов человек еще может обойтись, то добираться до работы с одного конца города на другой пешком просто невозможно.

Впервые в Казани и других крупных городах Татарстана появились «народные такси». Горожане подвозили друг друга до работы, а у некоторых появилась идея «народного автобуса», на котором смогут свободно передвигаться невакцинированные люди.

Но волнения продолжались недолго. Вскоре в республике ввели послабления ограничений и в транпорт стали пускать людей с медотводом, военнослужащих и тех, кто уже сделал первую прививку. Так татарстанцы свыклись с ситуацией, а Роспотребнадзор республики заговорил о действенности таких мер, мы наконец могли наблюдать спад заболеваемости.

Несмотря на это о послаблениях ограничений в республике пока не говорят. На конец декабря после небольшой «куаркодной оттепели» в Татарстане регистрирровали не более 100 заболевших в сутки.

Что ждет республику дальше и будут ли новые волны коронавируса остается только догадываться. Ясным остается одно — мы уже знаем врага в лицо, и знаем как с ним бороться.