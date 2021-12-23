 В Татарстане при пожаре частном доме погибли женщина и мужчина
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В Татарстане при пожаре частном доме погибли женщина и мужчина

К тушению пожара были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.

Республика
23 декабря 2021  10:16
Автор:
Николай Лукоянов

В Мензелинске по улице Некрасова загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 3:43 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщает МЧС по РТ.

Уже через пять минут на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Пожар на площади 48 квадратных метров был локализован в 3:53, а потушен в 4:13. К тушению пожара были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.

В сгоревшем доме были обнаружены тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Причина пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в жилом доме в Зеленодольске погибли 92-летняя женщина и 56-летний мужчина.

 

 

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