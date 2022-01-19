В Татарстане на одного безработного приходится пять вакансий

В Татарстане в среднем на одного безработного приходится пять вакансий, сообщает Минтруда РТ.

В целом в РТ насчитывается 10 421 зарегистрированных в службах занятости безработных человека, что на 690 человек меньше, чем показатель в прошлом году.

Всего в республике службы занятости предоставляют безработным 54 773 вакансий. Только за последнюю отчетную неделю центрами занятости было предложено 2 080 вакансий.

Из новоявленных поступивших безработных 117 человек ранее занимались трудовой деятельностью, а 23 человека приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год уровень безработицы снизился в три раза и вышел на допандемийный уровень,