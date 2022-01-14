В Татарстане за год число безработных сократилось в три раза

В Татарстане за год уровень безработицы снизился в три раза и вышел на допандемийный уровень, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговой коллегии ведомства.

«По итогам года уровень безработицы снизился в три раза и составил 0,57», – отметила она.

По словам Зариповой, сейчас ведется активная работа на единой цифровой платформе «Работа в России» и с января там произошли знасительные изменения.

Сейчас все работодатели, у которых численность сотрудников более 25 человек должны разещать на этой платформе информацию об актуальных вакансиях.

Сегодня на платформе представлено 52 тыс. вакансий, добавила Зарипова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тысяч рублей.