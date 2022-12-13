 В Татарстане в среду ожидается ветер до 20 метров в секунду
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В Татарстане в среду ожидается ветер до 20 метров в секунду

На дорогах гололедица.

Республика
13 декабря 2022  14:50
Автор:
Эдуард Салихов

В среду, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем местами на западе прогнозируется небольшой снег. Ветер ночью умеренный, утром и днем сильный порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 10 до минус 15 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до минус 3 минус 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

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