В Татарстане в среду ожидается ветер до 20 метров в секунду

В среду, 14 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем местами на западе прогнозируется небольшой снег. Ветер ночью умеренный, утром и днем сильный порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 10 до минус 15 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до минус 3 минус 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.