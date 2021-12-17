В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе

Вакцинальную компанию от коронавируса планируют завершить в январе. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Глава Роспотретбнадзора по РТ сказала, что в Татарстане вакцинацию планировали завершить в декабре, однако сейчас наблюдается значительное снижение числа вакцинированных людей.

На сегодняшний момент в Татарстане вакцинировано уже 74% населения. Если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне, то коллективный иммунитет будет достигнут только в январе.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что вакцинация подростков от ковида будет проходить в два этапа, однако срок поступления «Спутника М» остается неизвестным.