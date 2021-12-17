 В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе
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В Татарстане вакцинальную компанию от ковида планируют завершить в январе

На данный момент в республике вакцинировано 74% населения.

Республика
17 декабря 2021  13:27

Вакцинальную компанию от коронавируса планируют завершить в январе. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Глава Роспотретбнадзора по РТ сказала, что в Татарстане вакцинацию планировали завершить в декабре, однако сейчас наблюдается значительное снижение числа вакцинированных людей. 

На сегодняшний момент в Татарстане вакцинировано уже 74% населения. Если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне, то коллективный иммунитет будет достигнут только в январе. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что вакцинация подростков от ковида будет проходить в два этапа, однако срок поступления «Спутника М» остается неизвестным.

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