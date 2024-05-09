В Татарстане вновь подорожал бензин всех марок

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Республика
9 мая 2024  10:17

Как сообщает Татарстанстат, в республике вновь подорожали все марки топлива.

За период с 22 апреля по 2 мая больше всего подорожал бензин марки АИ-98, его цена составила 68,05 рублей (+ 23 копейки). Цена на АИ-95 составляет 53,52 рубля за литр, прирост – 17 копеек. Меньше всего цена изменилась на бензин марки АИ-92, его рост составил 13 копеек – 49,64 за литр.

А вот стоимость дизельного топлива почти не изменилась – прибавка по цене составила всего 4 копейки, цена – 59,89 рублей за литр.

Отметим, что цена на топливо растет уже третью неделю подряд.

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В Татарстане вновь подорожал бензин всех марок
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