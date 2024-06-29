В Татарстане вновь зафиксировали рост цен на топливо

Татарстанстат сообщает, что за предыдущую неделю в республике зафиксирован рост цен на несколько марок бензина и дизельное топливо.

Так стоимость бензина марки АИ-98 увеличилась на 5 копеек, составив 68,82 рубля (рост на 0,1%). Марка АИ-92 прибавила в цене 1 копейку – 49,69 рублей, а вот стоимость АИ-95 не изменилась за неделю и по-прежнему составляет 53,66 рублей. Чего не скажешь о дизельном топливе, которое подорожало на 7 копеек, до 60,27 рублей.

Ведомство так же отмечает, что рост цен на топливо в мае 2024 года в сравнении с декабрем 2023 составило 0,9 - 2,6%, в зависимости от его типа.

Напомним, что вчера также стало известно о повышении тарифов за парковку у казанского аэропорта.