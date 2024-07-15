В Татарстане водитель сбил дикого лося и скрылся с места ДТП

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Республика
15 июля 2024  15:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане участились случаи появления диких животных на автотрассах. Так, на 11 км автодороги «Чистополь-Нурлат» водитель легкового автомобиля сбил лося и, не остановившись, скрылся с места происшествия. Животное погибло, автомобиль получил серьезные повреждения.

Как пояснили в Госкомитет РТ по биоресурсам, строительство новых дорог, увеличение автомобильного потока, а также изменение привычной среды обитания зверей – вырубка лесов и другие факторы – заставляют их выходить на дороги, часто не осознавая опасности.

Чаще всего столкновения происходят в сумерках и темное время суток, когда заметить животное на дороге очень сложно. По статистике, в большинстве случаев под колеса машин попадают лоси и косули.

Специалисты просят быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим при движении по трассам. Важно не пропускать дорожные знаки, предупреждающие о местах вероятного появления диких животных.

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