В Татарстане водитель, совершая обгон, погиб при столкновении с КамАЗом

В результате столкновения автомобиля Volkswagen и КамАЗа на 36 км автодороги «Набережные Челны — Заинск» погиб водитель легкового автомобиля. Авария произошла 13 июля в 15:00, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция РТ

По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу для обгона, в результате чего и произошло столкновение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан еще раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге.