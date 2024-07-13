В Татарстане водитель, совершая обгон, погиб при столкновении с КамАЗом

news_top_970_100
Республика
13 июля 2024  16:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В результате столкновения автомобиля Volkswagen и КамАЗа на 36 км автодороги «Набережные Челны — Заинск» погиб водитель легкового автомобиля. Авария произошла 13 июля в 15:00, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: Госавтоинспекция РТ

По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу для обгона, в результате чего и произошло столкновение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан еще раз призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дороге.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцам в середине июля обещают спад жары
В Татарстане водитель, совершая обгон, погиб при столкновении с КамАЗом
Раис РТ прокомментировал аварию самолета: «Местные жители жаловались, никто не отреагировал»
Студенческое общежитие №4 КФУ открылось после капремонта
В Казани дом купца Половникова будет отреставрирован
Татарстан инвестирует в модернизацию первичного звена здравоохранения
«Вступай в армию Победы!»: Татарстан проведет масштабный телемарафон в поддержку участников СВО
«Единая Россия» проводит неделю приема граждан по вопросам социальной поддержки в Татарстане