В Татарстане восстановят старинную Петропавловскую церковь

В деревне Танькино Кукморского района планируется реставрация Петропавловской церкви — объекта культурного наследия, построенного в начале XIX века. Проект реставрации получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Согласно информации комитета РТ по охране объектов культурного наследия, Петропавловская церковь была возведена в 1812-1822 годах на месте сгоревшей деревянной церкви. В XIX веке это был один из крупнейших приходов в губернии, объединявший жителей 27 деревень, преимущественно кряшен и удмуртов. Церковь служила миссионерским центром, службы велись на русском, татарском и удмуртском языках.

Храм построен в классическом стиле, но к настоящему времени утратил большую часть росписей и внутреннего декора. В 1989 году был составлен перечень утраченных элементов, включавший колокола, кресты, иконостас, иконы и другие ценности.

В 2021-2022 годах на объекте были проведены противоаварийные работы. Проект реставрации предполагает обновление фасадов, реставрацию лепного декора, сводов, колонн, восстановление стропильных конструкций крыши, ремонт и замена отливов, козырьков, окон, дверей, обновление крылец, навесов, белокаменной лестницы, замену инженерных систем, обеспечение пожарной безопасности, также благоустройство территории.