В Татарстане врачи смогли пришить отрубленную топором кисть 17-летнему подростку

В Татарстане подросток лишился кисти руки, когда колол дрова. Врачи РКБ и ДРКБ смогли пришить отрубленную кисть мальчику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Проведены хирургические операции: реплантация кисти, ревизия лучевой артерии, тромбэктомия, некрэктомия ткани», — рассказали в клинике.

Помимо этого, к подростку уже вернулась возможно слегка сжимать пальцы рук.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах врачи КДМЦ помогли появиться на свет ребенку весом в 5240 гр и ростом в 58 см. Мальчика назвали Рамином. На свет мальчик появился путем кесарева сечения. Мама и сын чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.