В Татарстане врачи вырезали 150 камней и опухоль в мочевом пузыре мужчины

Операцию проводили врачи горбольницы №5 в Набережных Челнах. Им удалось всего за час успешно удалить доброкачественную опухоль и обнаружить 150 камней в мочевом пузыре.

К урологам пациент попал в очень тяжелом состоянии. Опухоль сдавливала органы и не давала выйти моче. Спустя три дня подготовки мужчину прооперировали.

Примечательно, что камни было невозможно удалить привычными методами, поэтому пришлось работать с помощью шприца.

Сейчас пациенту предстоит реабилитация, его уже выписали из больницы.