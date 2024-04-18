В Татарстане врачи вырезали 150 камней и опухоль в мочевом пузыре мужчины

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Республика
18 апреля 2024  16:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Операцию проводили врачи горбольницы №5 в Набережных Челнах. Им удалось всего за час успешно удалить доброкачественную опухоль и обнаружить 150 камней в мочевом пузыре.

К урологам пациент попал в очень тяжелом состоянии. Опухоль сдавливала органы и не давала выйти моче. Спустя три дня подготовки мужчину прооперировали.

Примечательно, что камни было невозможно удалить привычными методами, поэтому пришлось работать с помощью шприца. 

Сейчас пациенту предстоит реабилитация, его уже выписали из больницы.

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