 В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева
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В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева

Женщина консультирует лечебные учреждения Татарстана по линии санавиации РКБ и ситуационного центра медицины катастроф

Республика
19 июня 2023  17:42
Автор:
Эдуард Салихов

Айнагуль Баялиева, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф КГМУ и член президиума правления федерации анестезиологов-реаниматологов России, стала победителем татарстанской премии «Ак чэчэклэр — 2023» в номинации «Врач года». Награду ей вручил Раис РТ Рустам Минниханов.

Женщина консультирует лечебные учреждения Татарстана по линии санавиации РКБ и ситуационного центра медицины катастроф, а также занимается лечением пациенток с тяжелыми акушерскими заболеваниями. Баялиева внедрила систему помощи при акушерском сепсисе и септическом шоке, что привело к снижению материнской смертности. 

Ранее «КВ» сообщали, что медработником года в Татарстане стала медсестра РКОД Миляуша Шарафутдинова. Женщина получила эту награду благодаря своему участию в создании уникального кабинета для тяжелобольных пациентов.

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В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева