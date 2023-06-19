В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева

Айнагуль Баялиева, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии медицины катастроф КГМУ и член президиума правления федерации анестезиологов-реаниматологов России, стала победителем татарстанской премии «Ак чэчэклэр — 2023» в номинации «Врач года». Награду ей вручил Раис РТ Рустам Минниханов.

Женщина консультирует лечебные учреждения Татарстана по линии санавиации РКБ и ситуационного центра медицины катастроф, а также занимается лечением пациенток с тяжелыми акушерскими заболеваниями. Баялиева внедрила систему помощи при акушерском сепсисе и септическом шоке, что привело к снижению материнской смертности.

Ранее «КВ» сообщали, что медработником года в Татарстане стала медсестра РКОД Миляуша Шарафутдинова. Женщина получила эту награду благодаря своему участию в создании уникального кабинета для тяжелобольных пациентов.