В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников СВО

Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников спецоперации на Украине. Новорожденным детям военнослужащих будут выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей – такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее эта мера поддержки распространялась только на семьи с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Теперь к ним добавились семьи с новорожденными детьми, постоянно проживающие в республике и участвующих в СВО из числа мобилизованных, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии и в батальонах «Алга» и «Тимер».

Поддержку также окажут добровольцам спецоперации и детям погибших бойцов в СВО.

Чтобы получить комплекты, родившей ребенка женщине нужно будет предъявить документы, подтверждающие ее принадлежность к семье, члены которой участвуют в СВО, а также справку о среднедушевом доходе.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах женам мобилизованных при рождении ребенка выделят материальную помощь в 100 тыс. рублей. О таком решении сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

Он напомнил, что накануне в Челнах выписали нового жителя города, сына мобилизованного. Более того, для пары это первенец.