 В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников СВО
news_header_top_970_100

В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников СВО

Новорожденным детям военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, будут предоставлять подарочные комплекты детских принадлежностей.

Республика
6 декабря 2022  10:22
Автор:
Ольга Ильина

Власти Татарстана ввели новую меру поддержки для семей участников спецоперации на Украине. Новорожденным детям военнослужащих будут выдавать подарочные комплекты детских принадлежностей – такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Ранее эта мера поддержки распространялась только на семьи с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума. Теперь к ним добавились семьи с новорожденными детьми, постоянно проживающие в республике и участвующих в СВО из числа мобилизованных, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Нацгвардии и в батальонах «Алга» и «Тимер».

Поддержку также окажут добровольцам спецоперации и детям погибших бойцов в СВО.

Чтобы получить комплекты, родившей ребенка женщине нужно будет предъявить документы, подтверждающие ее принадлежность к семье, члены которой участвуют в СВО, а также справку о среднедушевом доходе.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 октября этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах женам мобилизованных при рождении ребенка выделят материальную помощь в 100 тыс. рублей. О таком решении сообщил мэр автограда Наиль Магдеев.

Он напомнил, что накануне в Челнах выписали нового жителя города, сына мобилизованного. Более того, для пары это первенец.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Ново-Савиновском районе Казани откроют детский сад на 220 мест
В Татарстане ввели новую меру поддержки семей участников СВО
Павел Воля выступит в Казани с программой «БОЛЬШОЙ STAND UP» 11 декабря
Павел Воля выступит в Казани с программой «БОЛЬШОЙ STAND UP» 11 декабря
В машине Tesla, которая сломалась на зарядной станции в Челнах, вышел из строя предохранитель
Орнитологи: татарстанцы кормят птиц отбросами, от чего птицы мучительно умирают
Новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова
В СВО на Украине погиб сотрудник Набережночелнинского картонно-бумажного комбината
В Казани из-за обледенения провода появились искры, которые оплавили крышу вагона трамвая 5а