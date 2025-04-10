В Татарстане ввели особый противопожарный режим до 11 мая

С 14 апреля по 11 мая в республике действуют дополнительные ограничения из-за повышенной пожароопасности. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Основные запреты:
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Разведение костров
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Сжигание мусора, сухой травы и отходов
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Приготовление пищи на мангалах в населённых пунктах и на дачных участках
Исключение сделано только для кафе, ресторанов и других объектов общепита. Также под запретом:
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Использование пиротехники 1-3 класса опасности в пожароопасных зонах
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Запуск неуправляемых летающих конструкций с открытым огнём
Местным властям поручено развернуть дополнительные противопожарные посты и организовать очистку лесов от сухостоя и горючего мусора.