В Татарстане ввели особый противопожарный режим до 11 мая

С 14 апреля по 11 мая в республике действуют дополнительные ограничения из-за повышенной пожароопасности. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Основные запреты:

Разведение костров

Сжигание мусора, сухой травы и отходов

Приготовление пищи на мангалах в населённых пунктах и на дачных участках

Исключение сделано только для кафе, ресторанов и других объектов общепита. Также под запретом:

Использование пиротехники 1-3 класса опасности в пожароопасных зонах

Запуск неуправляемых летающих конструкций с открытым огнём

Местным властям поручено развернуть дополнительные противопожарные посты и организовать очистку лесов от сухостоя и горючего мусора.