В Татарстане ввели запрет на продажу топлива несовершеннолетним

Госсовет Татарстана единогласно принял закон, ограничивающий продажу топлива лицам младше 18 лет. Инициатива, направленная на снижение детского травматизма на дорогах, была одобрена в первом чтении в ходе 11-го заседания республиканского парламента.

Как пояснила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, новый закон призван предотвратить случаи, когда подростки садятся за руль питбайков и квадроциклов. «Дети либо не знают правил безопасного вождения, либо сознательно их нарушают», – отметила депутат, подчеркивая особую актуальность ограничений в летний период.

Статистика ГИБДД свидетельствует о тревожной динамике: в 2024 году количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Законопроект разработан в рамках комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения. Новые правила вступят в силу после официального опубликования документа. Контроль за соблюдением запрета возложен на сотрудников АЗС и правоохранительные органы.