В Татарстане ввели запрет на шашлыки и костры с 14 апреля по 11 мая

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении особого противопожарного режима. В течение 28 дней в регионе будет действовать ряд ограничений:

Строгие запреты:

Разведение костров (включая сжигание мусора)

Приготовление пищи на открытом огне (мангалы, шашлыки)

Использование пиротехники 1-3 класса

Запуск неуправляемых летательных изделий из горючих материалов

Меры ответственности:

Нарушителям грозят штрафы

Контроль возложен на ГУ МЧС по Татарстану

Обязанности органов власти:

Организация уборки сухой травы и мусора

Проверка источников наружного водоснабжения

Ограничение пожароопасных работ

Период повышенной пожароопасности продлится до 11 мая 2025 года. Документ опубликован на портале правовых документов РТ.