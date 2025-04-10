В Татарстане ввели запрет на шашлыки и костры с 14 апреля по 11 мая

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении особого противопожарного режима. В течение 28 дней в регионе будет действовать ряд ограничений:
Строгие запреты:
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Разведение костров (включая сжигание мусора)
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Приготовление пищи на открытом огне (мангалы, шашлыки)
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Использование пиротехники 1-3 класса
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Запуск неуправляемых летательных изделий из горючих материалов
Меры ответственности:
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Нарушителям грозят штрафы
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Контроль возложен на ГУ МЧС по Татарстану
Обязанности органов власти:
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Организация уборки сухой травы и мусора
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Проверка источников наружного водоснабжения
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Ограничение пожароопасных работ
Период повышенной пожароопасности продлится до 11 мая 2025 года. Документ опубликован на портале правовых документов РТ.