В Татарстане ввели запрет на шашлыки и костры с 14 апреля по 11 мая

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Республика
10 апреля 2025  14:13

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о введении особого противопожарного режима. В течение 28 дней в регионе будет действовать ряд ограничений:

Строгие запреты:

  • Разведение костров (включая сжигание мусора)

  • Приготовление пищи на открытом огне (мангалы, шашлыки)

  • Использование пиротехники 1-3 класса

  • Запуск неуправляемых летательных изделий из горючих материалов

Меры ответственности:

  • Нарушителям грозят штрафы

  • Контроль возложен на ГУ МЧС по Татарстану

Обязанности органов власти:

  • Организация уборки сухой травы и мусора

  • Проверка источников наружного водоснабжения

  • Ограничение пожароопасных работ

Период повышенной пожароопасности продлится до 11 мая 2025 года. Документ опубликован на портале правовых документов РТ.

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