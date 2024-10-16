В Татарстане вводится временный запрет на охоту

Государственный комитет Республики Татарстан по биоресурсам напоминает охотникам о введении временного запрета на все виды охоты в охотничьих угодьях в период с 16 по 31 октября. В течение следующих двух недель будут проводиться профилактические рейдовые мероприятия, организованные сотрудниками Госкомитета совместно с правоохранительными органами.

Нарушение данного запрета влечет за собой административную ответственность согласно статье 8.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Для граждан это может обернуться лишением права на охоту на срок от одного до двух лет, а для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 35 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты или без таковой.

Госкомитет призывает всех охотников соблюдать установленные правила и не нарушать запрет, способствуя тем самым сохранению биоресурсов и обеспечению безопасности в охотничьих угодьях.