В Татарстане выросла смертность среди работающих людей

В Татарстане за последние 10 лет смертность среди трудоспособного населения выросла на 15%. По данным правительства республики, в 2015 году этот показатель составлял 476,7 случаев на 100 тысяч человек, а к 2024 году увеличился до 549 случаев.

При этом общая смертность в регионе за тот же период снизилась на 5,9% - с 12 до 11,3 случаев на 1000 человек.

Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, а также травмы и отравления. За десятилетие число сердечно-сосудистых больных в Татарстане выросло на 45,5%, а общая заболеваемость населения увеличилась на 11,4%.

Особенно заметен рост по отдельным заболеваниям:

- новообразования (+19,9%)

- болезни органов дыхания (+12,8%)

- заболевания нервной системы (+10,3%)

Для решения этих проблем правительство Татарстана утвердило специальную программу по восстановлению и сохранению здоровья населения.