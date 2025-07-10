В Татарстане выросла смертность среди работающих людей

news_top_970_100
Республика
10 июля 2025  12:00
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане за последние 10 лет смертность среди трудоспособного населения выросла на 15%. По данным правительства республики, в 2015 году этот показатель составлял 476,7 случаев на 100 тысяч человек, а к 2024 году увеличился до 549 случаев.
При этом общая смертность в регионе за тот же период снизилась на 5,9% - с 12 до 11,3 случаев на 1000 человек.
Основными причинами смерти остаются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, а также травмы и отравления. За десятилетие число сердечно-сосудистых больных в Татарстане выросло на 45,5%, а общая заболеваемость населения увеличилась на 11,4%.
Особенно заметен рост по отдельным заболеваниям: 
- новообразования (+19,9%)
- болезни органов дыхания (+12,8%) 
- заболевания нервной системы (+10,3%)
Для решения этих проблем правительство Татарстана утвердило специальную программу по восстановлению и сохранению здоровья населения.

news_right_column_240_400
Новости
Кирилл Крок: Творчество хорошо, когда есть деньги, чтобы этим творчеством заниматься
Кирилл Крок: Творчество хорошо, когда есть деньги, чтобы этим творчеством заниматься
В Татарстане выросла смертность среди работающих людей
Татарстанцы заработали более 530 тысяч рублей, сообщая о нарушениях ПДД
В Татарстане задержали организатора схемы по хищению банковских средств
Куда сходить в Казани 10-13 июля: афиша мероприятий
Куда сходить в Казани 10-13 июля: афиша мероприятий
В Казани покажут советскую комедию под открытым небом
Родственники бойца, откликнитесь!
Зумба на закате: бесплатная танцевальная тренировка на Кремлевской набережной