В Татарстане выросло число отравлений грибами

В Татарстане зафиксирован рост числа отравлений грибами. Как сообщила главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина, с начала грибного сезона (а именно с 1 августа) зафиксировано уже 23 обращения, 9 человек были госпитализированы.

Специалисты связывают рост отравлений с благоприятной для роста грибов погодой. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было всего 10 обращений.

В Казани из стационара 7-й городской больницы выписали семь пациентов с отравлением грибами, двое остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

Алия Насибуллина подчеркнула, что отравления грибами протекают крайне тяжело, хотя в Татарстане последний случай с летальным исходом был зафиксирован в 2017 году.