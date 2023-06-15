 В Татарстане выросло количество ДТП с автобусами
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В Татарстане выросло количество ДТП с автобусами

Также увеличилось число пострадавших.

Республика
15 июня 2023  12:58
Автор:
Эдуард Салихов

За первые пять месяцев этого года в Татарстане произошло 42 ДТП с автобусами, что на 11 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по РТ Рустем Гарипов.

Отмечается, что в этих авариях не было погибших, но количество пострадавших увеличилось на 10 и достигло 54 человек. Начальник управления привел случай с пьяным водителем автобуса, который задержали на трассе М-7 2 мая. Мужчина перевозил 9 пассажиров и был задержан в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за среду автоинспекторы задержали 10 пьяных водителей. Всего за 14 июня в столице Татарстана произошло 129 ДТП.

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