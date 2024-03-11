В Татарстане выросло производство молока, но яиц сократилось

Татарстанстат подсчитал объемы выпускаемой продукции в молочном животноводстве. Так, в январе этого года у сельхозпроизводителей в годовом выражении выросло производство молока на 5,6% – это 169,5 тысяч тонн. Однако в КФХ оно снизилось почти на столько же процентов.

Кроме того, в республике подсчитали, сколько в начале года выпустили яиц, мяса скота и птицы.

Татарстанские предприятия произвели около 38 тысяч тонн мяса и 109 млн яиц. Уменьшение произошло примерно на 8% в каждой категории.

Если говорить о населении, то татарстанцы произвели 9,5 тысяч тонн скота и птицы на убой, что ниже почти на 4%, свыше 7 млн яиц и незначительно больше в сравнении с прошлым годом молока в объёме 26,3 тысяч тонн.